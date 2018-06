Clooney vyhrál nad Kidmannovou

Nejsladší polibek můžete dostat od Halle Berryové, Julie Robertsové a George Clooneye. Alespoň to tvrdí redaktoři...

Novou vášní vzplál staronový vztah mezi hollywoodskými hvězdami Georgem Clooneyem a Renée Zellwegerovou poté, co George...

Na politika má Clooney špatnou pověst

Pokud by se jedenačtyřicetiletý George Clooney rozhodl vstoupit do politiky, mohl by uspět díky voličské základně...