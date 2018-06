Clooney už Damona nebaví

"Už mě unavuje neustále dokola poslouchat historky z natáčení, v nichž se George chlubí tím, jak se mu podařilo dostat mě na některý z jeho často dětinských a trapných vtipů," řekl Damon.



Právě on byl přitom dříve největším zastáncem podobných kanadských žertíků, jimiž Clooney nachytal snad všechny své kolegy, slavné režiséry a producenty nevyjímaje.



"Nechápu, co to do něj vjelo. Myslel jsem, že mu to nikdy nevadí a najednou tohle. Přijde mi to od něj trošku jako podraz, nic mi neříct a hned si stěžovat novinářům," dodal filmový Batman s tím, že se rozhodně nebude za nic omlouvat.



Damona zřejmě rozlobilo především to, že se nechal nachytat hned několikrát a také fakt, že ho Clooney při svých vystoupeních zmiňuje nejčastěji. "Připadne mi to ujeté a rád bych, aby s tím co nejdříve přestal nebo uvidí," vzkázal Matt svému kolegovi.



Zda se k Damonovi přidají i další celebrity, které se podařilo Clooneyemu nachytat, prozatím není známo. Faktem ale zůstává, že u mnohých z nich bude možná poslední pomyslnou kapkou nová knížka, v níž George popisuje své nachytávky a kolegům se tak prakticky vysmívá, která by měla vyjít ještě letos před Vánocemi.







Americký herec Matt Damon.