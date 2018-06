Clooney si střílí ze Schwarzeneggera, v hotelech používá jeho jméno

"Nejvtipnější je to, že když jste v hotelu, je jedno, jakou přezdívku používáte, všichni v hotelu musejí používat vámi zvolené jméno. Takže já jsem se vždy přihlašoval jako Arnold Schwarzenegger. A pak mi museli hoteloví zaměstnanci říkat: 'Pane Schwarzeneggeře, tudy prosím!' A já se tomu vždycky hrozně smál," prozradil Clooney.

George Clooney v reklamě na kávovary

V září 2009 George na tiskové konferenci v Benátkách dostal zajímavé překvapení. Přímo během televizí přenášené schůzky s novináři se před ním svlékl do spodního prádla muž a vyznal mu lásku.

"Georgi, jsem gay a ty jsi taky gay. Jestli si musíš vybrat, vyber si mě, miluji tě," volal muž. "Můžu tě políbit, prosím? Jen políbit!"

Nikdo v tu chvíli netušil, že za vtípek, s nímž si hollywoodský idol hravě poradil, můžou jeho kamarádi Brad Pitt a Matt Damon. Ti se mu mstili za kanadské žertíky, které Clooney nastražil jim. Herec byl incidentem pobavený a dobře naladěný ihned vtipkoval.

Matt Damon a George Clooney Brad Pitt a George Clooney

"Je těžké, když hodně riskuješ a nefunguje to. Vždycky je to trapas, když se člověk rozhodne vzbudit poprask a ono to vyzní naprázdno. Ale byl to dobrý pokus," řekl. "A ta kravata, co ti zůstala, vypadá fakt skvěle. Moc se mi líbí!"