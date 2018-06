Clooney si potrpí na Evropanky

George Clooney získal Zlatý globus za roli ve filmu "Bratříčku, kde jsi?". George Clooney a Julia Robertsová Americká star - herec George Clooney.

"V této chvíli žádnou přítelkyni nemám a jsem volný," prohlásil George a poznamenal, že si potrpí na Evropanky, které "jsou většinou samostatnější, romantičtější a vášnivější než Američanky".Žena jeho snů by měla být v každém případě citlivá a veselá a měl by ji těšit život. "Já jsem totiž také takový. Nemám rád, když se lidé den za dnem mračí a hudrají."George Clooney neměl od svého rozchodu s herečkou Taliou Balsamovou před deseti lety žádný delší vztah. "Neuhnala ho" ani o tři roky starší kolegyně Michelle Pfeifferová. Popřel také, že by měl něco s Julií Robertsovou, která je prý jen "jednou z nejlepších kamarádek". Krátký milostný románek prožil s herečkami Kelly Prestonovou a Renée Zellwegerovou, ale o případné budoucí lásce prý rozhodne jedině Max, který dovede být hodně žárlivý a tvrdohlavý a hned tak každou si domů nepustí.Česká kina teď uvádějí novou americkou akční komedii Bombakšeft, ve které si Clooney zahrál menší roli.