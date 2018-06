Clooney protěžuje striptýzový podnik

Clooney se zaručil svou podporou a jak řekl zdroj: "Tiše loboval v pozadí scén a je stále připraven pomoci svými směnkami." Říká se, že je vždy ochoten pro svou oblíbenou newyorskou krčmu otevřít peněženku.

"Nevím, jestli to je pravda," říká jeho tiskový mluvčí, "ale i kdyby to pravda byla, nikdy by to veřejně nepotvrdil." Tiskový mluvčí klubu Scores Lonny Hanover prozradil:"Clooney je velkým přítelem klubu a vždy, když je v New Yorku, se tady ukáže. Mohu vám říci mnoho o Georgi Cloonym, ale neudělám to."

Nedávno byl Clooney spojován s jiným nechvalně známým striptýzovým klubem, atlantským Gold Clubem.