Clooney: Prodávat dámské boty byla dřina, herectví není těžká práce

Clooney všechny zkušenosti z mládí zúročuje a uvědomuje si, jak se má dobře. V Kentucky krájel tabák, aby se uživil, a to prý byla dřina. Stejně jako prodej pojištění, při němž musel chodit od dveří ke dveřím.

"Herectví není dřina. Když máte dost štěstí, že můžete sedět u stolu, jako je tento, pak jste hodně šťastní ve svém životě. Je to těžká práce? Zabírá hodně času, ale nikdo nechce slyšet, jak si stěžujete," řekl Clooney v televizním rozhovoru pro The Hollywood Reporter.

George Clooney v reklamě na kávovary

"Pamatuji, jak jsem ženám prodával boty v obchodním domě, to byla děsná práce. Vypadá to, že by to mohlo být fajn, ale to nebyly hezké boty," prozradil herec. "Slýchal jsem od slavných hollywoodských hvězd, jak si stěžují, že jejich život je těžký, nechci to poslouchat. Nepřipadá mi složitý. Připadá mi náročný a někdy jsem v tom špatný, ale rozhodně to není tvrdá práce."

Z filmu The Ides of March (Březnové idy) - G. Clooney a R. Gosling

Herec nedávno na filmovém festivalu v Londýně ukázal, že umí nejen dobře hrát, ale i režírovat. Zároveň se však nechal slyšet, že režie se pro něj stane prioritou. Jen ta mu prý může zajistit dlouhou kariéru (více zde).

Clooney natočil například ceněný film Dobrou noc a hodně štěstí, snímek ze sportovního prostředí 20. let Tvrdé palice a nyní Den zrady, který měl premiéru na festivalu v Benátkách.