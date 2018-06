Clooney poprvé pózoval s novou přítelkyní, je to bývalá zápasnice

14:04 , aktualizováno 14:04

O vztahu herce George Clooneyho s bývalou zápasnicí wrestlingu Stacy Keiblerovou se mluví už od léta. Konečně ji americký herec vzal do společnosti jako svou partnerku. Hrdě spolu pózovali na červeném koberci v New Yorku před premiérou filmu The Descendants.