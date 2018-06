Clooney nesmí mluvit se Zellwegerovou

"Když si telefonovali denně v Los Angeles, ještě jsem to hodlala překousnout. Teď jsme si ale koupili s Georgem společný dům v Itálii a odsud už se Zellwegerové jednoduše volat nebude," řekla novinářům naštvaně Dahlová.



Hvězda filmu Deník Bridget Jonesové - Renée je jednáním přítelkyně svého kamaráda doslova vyvedená z míry. "Nechápu, proč bychom se nemohli i nadále stýkat jako přátelé. George je stále svobodný člověk, takže se může rozhodovat podle svého. Sophie by navíc neměla nárok ho nijak omezovat ani po svatbě," míní čtyřiatřicetiletá Zellwegerová.



Clooneyho přítelkyně má ovšem podle všeho na celou situaci poněkud jiný názor. "Sophie a Renée se v životě neviděli a myslím, že se jen tak nesetkají. Renée je naštvaná, protože si Sophie George moc přivlastňuje. Sophie je ale přesvědčená o tom, že by se jí měl více věnovat. Proto si ho také odvezla do Itálie, odkud ho pouští do Ameriky jen na natáčení. Navíc ho vždy doprovází. Je na Renée doslova alergická a údajně u mobilního operátora zablokovala i její telefonní číslo, aby se jim do italského domu nedovolala," prozradil Clooneyho blízký přítel Tommy Hinckley.

Obavy Sophie jsou však zcela oprávněné. Renée Zellwegerové totiž loni zakázal soud přibližovat se k domu jejího bývalého milence, kterým byl právě George Clooney. Stalo se tak poté, co diva strávila před jeho domem tři dny ve svém automobilu.



Románek obou herců skončil v únoru roku 2002, kdy Renée odešla z Georgeova domu, i když tisk už spekuloval o jejich svatbě. Podle britského listu Star se však Zellwegerová rozhodla znovu si vybojovat srdce bývalého milence a vybrala si k tomu vskutku neobvyklý způsob - tři dny a tři noci strávila ve svém autě zaparkovaném naproti domu George Clooneyho v Los Angeles.

Jak uvedl hercův přítel, Renée věřila, že tuto skutečnost Cloney ocení. "Vědoma si toho, že George zbožňuje uličnictví a rád si hraje, počítala s tím, že třídenní ´služba´ u jeho domu ho rozesměje a on ji pochválí," poznamenal. Clooney ale reagoval zcela jinak. S pomocí svých právníků dosáhl toho, že soud zakázal Renée přibližovat se k jeho domu.