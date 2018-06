Clooney je věrný svému praseti

"Můj dům není žádný šmajchlkabinet," prohlásil Clooney, který nyní září ve filmu Dannyho parťáci (v originále Ocean's Eleven). Jeho devítipokojový dům v Los Angeles s ním už třináctý rok sdílí domácí prase jménem Max. "Max je nejspíš jeho jediná láska," poznamenává Gala.

"Všichni, kteří ke mně přicházejí na návštěvu, ho milují. Je to můj nejvěrnější společník," rozplývá se nad prasátkem Clooney. "Jelikož prasata žijí dlouho, tak nakonec pravděpodobně skončí v mém křesle a bude kouřit moje doutníky, když už budu šest stop pod zemí," předpovídá Maxovu budoucnost populární herec.

I když se o jeho milostných avantýrách napovídalo ledacos, odmítá spekulace o intimních vztazích s takovými filmovými hvězdami, jako jsou Julia Robertsová či Renée Zellwegerová. Obě jsou podle něj nejen výbornými herečkami, ale i jeho dlouholetými kamarádkami. "Renée je v Deníku Bridget Jonesová fenomenální a přál bych jí, aby získala Oscara," řekl Clooney.

K tomu, aby si získal srdce počestné dívky, by prý použil "klasické finty průměrného romantika", jako jsou kytice, pozvánky do restaurací a něžná slovíčka. "Možná bych byl schopný zajít tak daleko, že bych zpíval pod balkónem či recitoval jako Cyrano z

Bergeraku," žertuje Clooney.

O tom, aby s některou žen vstoupil po sedmiletém víceméně staromládeneckém životě do svazku manželského, však ve svých 40 letech zjevně neuvažuje. "Všechny, které by za to stály, už jsou zadané...," poznamenává herec.