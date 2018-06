Sex se s věkem zlepšuje, míní padesátník Clive Owen

„Nikdy o sobě nepřemýšlím jako o padesátníkovi. Je to o postoji, opravdu. Stárnutí má i své výhody. Pokud jde o lásku, když nic jiného, tak je pravděpodobně silnější, obzvláště když máte děti. A sex se s věkem zlepšuje,“ řekl Owen pro magazín GQ.

Herec je už 19 let ženatý se Sarah-Jane Fentonovou a mají spolu dvě dcery Hannah a Evy. Owen prý nechce, aby jeho děti kvůli postelovým scénám viděli film Na dotek. Za roli kožního lékaře Laryho přitom získal Zlatý Glóbus, anglickou cenu BAFTA i nominaci na Oscara.

„Je hodně věcí, které nechci, aby viděly. Ale jsem si jistý, že se k tomu nějak dostanou. Nechci, aby se koukaly na film Na dotek. Ale jejich přátelé ve škole to už viděli. Tak asi půjdou a podívají se,“ dodal.

Clive Owen má na kontě řadu rolí v úspěšných filmech. Zahrál si například komorníka v ceněném snímku Gosford Park, protivníka Matta Damona v thrilleru Agent bez minulosti, hlavní roli v historickém filmu Král Artuš a objevil se i v „komiksovém“ Sin City - město hříchu.

Owen pochází z chudých poměrů, po střední škole byl dva roky na podpoře. Poté byl přijat do Královské akademie dramatických umění a uchytil se u divadla. K filmování se poprvé dostal roku 1988 ve snímku Vroom. Poté si zahrál v seriálu BBC Chancer nebo v psychologickém dramatu Zavři mé oči. Zlom v kariéře mu přinesl film Krupiér, po kterém si jej všimli i v Hollywoodu.

Clive Owen, Natalie Portmanová, Julia Robertsová a Jude Law ve filmu Na dotek (2004)

V roce 2005 byl Owen považován za velkého favorita na nového Jamese Bonda, kterého dosud hrál Pierce Brosnan. Sázkaři na něj vsadili tolik peněz, že sázkařská firma William Hill byla nucena oznámit, že další sázky na Owena už nepřijímá. Bondem se nakonec stal Daniel Craig. Owen údajně roli odmítl.

„Hrát Jamese Bonda by bylo jako vlézt do zlatého vězení a já pochybuji, že by mi to vyhovovalo,“ svěřil se magazínu Glamour s tím, že skutečným a jediným Bondem je pro něj Sean Connery.

