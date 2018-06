Clintonovu manželství Bílý dům prospíval

"Ó, myslím, že to bylo pro nás dobré," prohlásil Clinton pro National Public Radio. Dokud jeho manželka nezahájila svou kampaň za zvolení do Senátu za stát New York, trávili prý Clintonovi spolu více času, než kdykoli předtím.

Prezidentovo vyjádření je očividně dalším projevem jeho snahy "smést definitivně se stolu" milostnou aféru s bývalou stážistkou Monikou Lewinskou, která ho málem stála prezidentský úřad, a napravit silně pochroumané manželské vztahy.

Bill a Hillary Clintonovi jsou manželi už přes 24 let. Skandál kolem Lewinské sice jejich svazek značně narušil, nicméně ale nevedl k jeho rozpadu. To poskytuje Hillary Clintonové určitou výhodu oproti jejímu republikánskému rivalovi, newyorskému starostovi Rudolphu Giulianimu, který ve středu oznámil, že se po 16 letech manželství hodlá rozvést s chotí Donnou.



Clinton naopak na rozhlasových vlnách vzpomínal na tu "spoustu šťastných dnů", které strávili s Hillary společně při čtení nebo rozhovorech u bazénu či na Trumanově balkónu.

"Pracovali jsme tvrdě, než jsme se tam dostali," řekl prezident. "Pak jsme ale na sebe měli pravděpodobně více času než v kterémkoli předcházejícím období našeho manželství. A já jsem se z toho velmi radoval. Bylo to pro nás báječné."



Clinton, jemuž americká ústava brání, aby se ucházel o prezidentský úřad na třetí čtyřleté funkční období, se rozhlasovým posluchačům rovněž svěřil, že ho prezidentování velmi

těšilo a chtěl by ho dělat "napořád, kdyby mohl". S nostalgií pak vylíčil, jak bude postrádat práci v Oválné pracovně, kde "je pořád světlo, dokonce i když venku prší".

"Bude mi chybět Camp David (venkovská rezidence amerických prezidentů ve státě

Maryland). Bude mi chybět námořnická kapela. Budu postrádat létání v Air Force One (prezidentský letoun). Bude mi chybět spousta věcí," přiznal. K vyhlídkám na život exprezidenta Clinton řekl, že hodlá napsat knihu, že ale ještě neví, jak si bude ve 54 letech vydělávat na živobytí. "Víte, jistě si najdu něco užitečného na práci," řekl. "Všechna období mého života mě vždy těšila."