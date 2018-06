Clintonovi strávili první noc v novém domově

Nečekaně doprovázel ve středu svojí manželku do jejich nového domova v Chappaqua i prezident Bill Clinton, aby jí pomohl vybalit a dělal ji společnost první noc mimo Bílího domu. Tato rodinná idylka měla zdůraznit, jak vážně myslí první dáma své rozhodnutí stát se Newyorkčankou a kandidovat za tento okres i do Senátu. Také její manžel plánuje občas, když mu povinnosti dovolí, pobývat v jejich společném domě, který stál 1,7 milionu dolarů.



"Myslím, že jsou Clintonovi nadšeni představou vlastního domova. Po tak dlouhém čase stráveném v domě, který patří státu, by byl tento den nevšední pro jakýkoliv pár," míní jejích přítelkyně Lisa Caputová.

Dům ve Westchestru, na okraji New Yorku, byl taktickým tahem nutným pro politickou kariéru Hillary Clintonové. Aby mohla kandidovat do Senátu za New York, musí bydlet v jeho regionu.

Avšak ani zdaleka ještě nemá vyhráno. Přesto, že se prezidentově manželce podařilo značně zmenšit náskok jejího republikánského oponenta Rudy Giulianiho, pořád si před ní v průzkumech veřejného mínění udržuje sedmibodový náskok. Jeho obliba je v porovnaní s první dámou výrazná speciálně mezi bílými ženami, kterých náklonnost si Hillary nutně musí získat, jestliže chce volby vyhrát. Voliči jí ale podezřívají, že všechno, co dělá, dělá účelově a až příliš okatě. Lidé zodpovědní za volební kampaň Hillary Clintonové však tvrdí, že sympatie k ní rázem stoupnou, jen co se ženské voličky začnou koncentrovat na její volební program - zdravotnictví, školství, dětskou péči atd.

Jenomže, dřív, než si lidé všimnou jejího programu, musí první dámu přestat vnímat jako cizinku, která do New Yorku nepatří - a na to její politický protivník nikoho zapomenout nenechá. "Velice mě těší, že se do New Yorku chtějí přestěhovat lidé z celé krajiny, dokonce lidé z Arkansasu. Vítáme přistěhovalce a musíme jim uznat fakt, že jsou přistěhovalci," neodpustil si ironickou poznámku Rudy Giuliani.

Přestože prezident letošní rok míní newyorkskou rezidenci často navštěvovat, jeho mluvčí Joe Lockard potvrdil, že bude až do skončení volebního období i nadále bydlet v Bílém domě.



"Má příliš mnoho důležité práce, aby si mohl dovolit bydlet v příštím roce mimo Bílý dům. Ale myslím, že prezident i první dáma se domluvili, že právě v Chappaqua bude jejich společný domov, až prezidentovi skončí volební období," řekl Clintonův mluvčí.

Bill Clinton v prosinci loňského roku prohlásil, že se na roční odloučení sice netěší, ale věří, že to jejich manželství vydrží.