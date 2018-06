Clintonovi přemýšlejí, co s kocourem Socksem

Kocour patří oficiálně Clintonově dceři Chelsea, která studuje ovšem na Stanfordské univerzitě v Kalifornii a na kocoura by jí patrně nezbývalo přiliš času.

Socksova sláva poněkud vyvanula v roce 1997, kdy si Clinton přivedl do prezidentského sídla labradora Buddyho. Oba rodinní miláčci na sebe prý žárlili a propukala mezi nimi řevnivost ústící v drobné šarvátky. Ale Clinton v posledních letech vyvinul velkou snahu, aby Sockse a Buddyho usmířil, a bude se o to pokoušet do konce mandátu, řekl v úterý novinářům Siewert.

Clinton opustí Bílý dům 20. ledna a stoprocentně si sebou bere Buddyho, který bude střídavě žít v nové rodinné vile v Chappaqua u New Yorku, nebo v novém domě Clintonových ve Washingtonu.

Socks je jednou z ústředních hrdinů knihy Hillary Clintonové "Drahý Socksi, drahý Buddy: Dopisy dětí prvním zvířecím miláčkům". Jeho příznivci založili Socksův fanklub.

Sockse našla jako koťátko Chelsea na verandě u učitelky klavíru v Little Rocku, správním středisku Arkansasu.

"Setkal jsem se s ním mnohokrát, nikdy neškrábal, nechal se hladit a každého zdravil," řekl podle amerického tisku k osobnosti kocoura předseda jeho fanklubu Jay Jacob Wind.

Proč by tedy měl dostat kopačky? Nikdo nechce nic říci, proslýchá se však, že jeho drápky se rády zatínají do textilu a škrábou nábytek. Clintonovi tento důvod popřeli, neboť Socksovi byly prý drápky uštípnuty, jak je u koček obvyklé.

Currieová je ideální osobou, která může kocoura převzít, protože ho miluje a podle zlých jazyků jí zůstane z Bílého domu něco trvalejšího než jen vzpomínka na chaotické dny kolem Clintonova sexuálního románku s mladou stážistkou Monikou Lewinskou, kdy musela před velkou porotu a prakticky neustále ji obléhali novináři.

Zvolený prezident George Bush, který se ujme úřadu 20. ledna, sice prohlašoval, jak mu během předvolební kampaně chybělo pravidelné ranní krmení dvou kočičích miláčků, nicméně nyní jednoho z nich, nalezence Ernieho, odložil. Do Bílého domu poputuje zřejmě kočičí drahoušek India, protože je prý starší, lépe vychovaný a nemá drápky.

Spolu s kočičkou se nastěhují do Bílého domu dva Bushovi psi, kokršpanělka Spot, která je dcerou fenky George Bushe staršího Millie, a Barney, štěně skotského teriéra, které darovala Bushově manželce guvernérka státu New Jersey Christie Whitmanová.