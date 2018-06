Clintonovi opustili kocoura Sockse

Kocour, kterému je devět, byl u paní Currieové už v noci na pátek, dodal tento zdroj.

Clinton odešel definitivně z Bílého domu v sobotu, když předal oficiálně prezidentský úřad, který zastával osm let, svému nástupci Georgi Bushovi.



Doprovázen manželkou Hillary, dcerou Chelsea a psem Buddym odletěl Clinton do nového bydliště ve městě Chappaqua ve státě New York. Hillary Clintonová vyšla tento rok vítězně ze souboje o senátorské křeslo New Yorku a v této souvislosti také padlo rozhodnutí, že si Clintonovi v tomto státě pořídí novou rezidenci.

Socks přišel s Clintonovými do Bílého domu v roce 1993 z Arkansasu jako kočka dcery Chelsey. Ta ale již několik let studuje na Stanfordově univerzitě v Kalifornii a o Sockse se nemohla starat.

Další ránou byl pro kocoura příchod Buddyho do Bílého domu v roce 1997, což také dalo podnět k trvalé válce mezi oběma zvířaty. Clinton se nedávno veřejně svěřil, že se tento problém neúspěšně snažil vyřešit dva roky. Snad i to bylo podnětem, že se Clintonovi nakonec rozhodli jedno ze zvířat dát do cizích rukou.