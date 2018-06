Clintonovi nabídli roli v bondovce

Clinton prý slíbil, že se s Brosnanem přes svého agenta spojí a dá mu odpověď. A není vyloučeno, že odpověď bude kladná. Je totiž známo, že Brosnan miluje politiky a Clinton zase Hollywood! A tak jejich spolupráce bude zajisté pro oba zajímavá zkušenost.

Pak by už možná nic nebránilo tomu, aby si na přípitek s Clintonem Brosnan objednal proslulé "Martini s vodkou. Protřepat, nemíchat".

Brosnanovo ztvárnění Jamese Bonda je považováno za neméně tak dobré, jak to dokázal Sean Connery, který natočil první agentův příběh ve filmu s názvem Dr. No. A loni 5. října to už bylo čtyřicet let, kdy se z plátna anglických kin ozvalo: "Jmenuji se Bond. James Bond".