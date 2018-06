Clintonová to Lewinské spočítá

Pětapadesátiletá Clintonová ovšem nebude čelit dotěrným dotazům přímo na tělo pouze od Trevora McDonalda. Rozhovor se rozhodla poskytnout také americké novinářce Barbaře Waltersová, která si na populární političku chystá podle vlastních slov skutečně provokativní a dosud nezodpovězené otázky.



"Diváci se mohou těšit na diskusi o Hillaryně manželství s Billem, o životě po boku amerického prezidenta, o letech strávených v Bílém domě a především o skandálních aférkách jejího manžela s bývalou stážistkou Monicou Lewinskou," prozradila o rozhovoru Waltersová.

Hlavním tématem jejich rozhovoru bude ovšem propagace nové knihy memoárů Living History (Živoucí historie), kterou Hillary právě dokončila a jež vychází právě dnes. "Lidé se tak konečně dozví pravdu o tom, co si skutečně myslím například o Monice Lewinské. Nebudu určitě daleko od pravdy, když řeknu, že to není nic pěkného," láká Clintonová čtenáře a diváky.



V souvislosti s její knihou pamětí se objevily spekulace o kandidatuře Clintonové v prezidentských volbách. Někteří kritikové se domnívali, že memoáry by mohly být časným tahem političky pro americké prezidentské volby v roce 2008. Kandidaturu však Clintonová vyloučila. "Nemám v úmyslu kandidovat," odmítla bývalá první dáma. Zároveň ale podotkla, že jí podobné dohady lichotí a doufá prý, že dodají ženám odvahu ucházet se o místo v Oválné pracovně Bílého domu.





Memoáry Living History se díky předplatitelům staly bestsellerem ještě před svým vydáním. Clintonová v nich líčí své zážitky z osmi let, které strávila po boku manžela Billa v Bílém domě, včetně tolik diskutované Clintonovy aféry se stážistkou Monikou Lewinskou.