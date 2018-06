Clintonová má s Lewinskou soucit

Moderátor pořadu Tonight Trevor McDonald se Clintonové zeptal, zda má s Lewinskou soucit. "Víte, soucítím s každým, kdo byl do tohoto urputného politicky motivovaného vyšetřování zapleten," řekla Clintonová.



"I pokud jde o ní?" zdůraznil McDonald. "Naprosto," odvětila Clintonová a stejnou dopověď dala, i když moderátor zopakoval otázku, zda Lewinskou "opravdu lituje".



Clintonová zdůraznila, že skandál kolem Lewinské způsobil "tolik obětí". Ty přičetla politickým nepřátelům svého muže. "Tito lidé byli odhodláni zničit každého, jen aby ukončili prezidentský mandát mého manžela," řekla.



Právě Lewinská byla vedle prezidenta Clintona stěžejní postavou skandálu, který vypukl v době Clintonova prezidentského mandátu. Lewinská tehdy byla jednou ze stážistek v Bílém domě, nyní má v americké televizi vlastní pořad nazvaný Mr. Personality.



Společnou dovolenou Clintonových v době skandálu označila někdejší první dáma USA za "velmi obtížnou". "Nebyla jsem s to na něho ani promluvit, bylo to velmi zlé, protože on nebyl jen můj manžel, ale po celých 30 let také můj nejlepší přítel. Jediný člen naší rodiny, který s ním chtěl být, byl náš pes Buddy, taková je prostě zvířecí láska," dodala.



Kniha vzpomínek na život v Bílém domě, kterou Clintonová napsala pod názvem Living History, se nyní ve Spojených státech velmi úspěšně prodává. Již první den prodeje si tento týden zájemci odnesli přes 200.000 výtisků, takže nakladatelství Simon and Schuster rozhodlo, že k milionu výtisků prvního vydání dotiskne okamžitě dalších 300.000 kusů.



Kniha Hillary Clintonové šla na dračku

Stovky lidí stály v pondělí ve frontě před knihkupectvím Barnes & Noble na Manhattanu, aby získaly podpis nynější newyorské senátorky do knihy, za kterou Clintonová dostala osm milionů dolarů. Zaměstnanci knihkupectví dokonce vydávali pásky na zápěstí lidem na začátku fronty, na něž by se měl dostat podepsaný výtisk. Někteří zde čekali přes noc.



Paměti, které se zabývají osmi lety života manželského páru Clintonových strávenými v Bílém domě, jsou v lize romanopisců jako Tom Clancy a Stephen King, říká o knize ředitel listu Publisher's Weekly John Baker. Podle něj je "neobyčejně dobrá" a prodává se mnohem lépe než paměti někdejšího prezidenta Ronalda Reagana nebo jeho manželky Nancy.

Monika Lewinská při rozhovoru ve studiu CNN Prezient USA Bill Clinton vychutnává potlesk na otevřené scéně, který sklidil za svou zprávu o stavu unie Prezident Clinton s manželkou zdraví lodě z křižníku Hue City na řece Hudson (New York) Bill Clinton s dcerou Chelsea rozmlouvá s guvernérem Okinawy Keiichim Inaminem po příletu na summit G8, 21. července 2000. Americký prezident Bill Clinton, jeho ruský protějšek Vladimír Putin a japonský premiér Joširó Mori na japonském summitu zemí G8. (22. července 2000) Clintonová v Praze První dáma Spojených států přijela včera do Prahy na konferenci Forum 2000 Hillary Clintonová přichází v doprovodu Dagmar Havlové do sídla Nadace Vize 97 Dagmar Havlová vítá Hillary Clintonovou v sídle Nadace Vize 97 Premiér Miloš Zeman obhlíží květinu připravenou pro Hillary Clintonovou. "To nené pugét, ale hlávkové zelí," zlobil se. Dagmar Havlová a Hillary Clintonová před sídlem Nadace Vize 97 Premiér Miloš Zeman představuje Hillary Clintonové svou manželku Ivanu Hillary Clintonová krátce před odletem do USA navštívila pražskou kavárnu Slávia. I Hillary Clintonová byla jen vypůjčená. Americký prezident Bill Clinton vysvětluje, proč dal povel k útoku na Irák Monika Lewinská - první svědek v procesu odvolání prezidenta Billa Clintona Bývalá stážistka v Bílém domě Monica Lewinská se usmívá během autogramiády (26. dubna) své knihy Moničin příběh v knihkupectví v New Orleans Bývalá stážistka v Bílém domě Monica Lewinská podepisuje autobiografickou knihu Moničin příběh v knihkupectví v New Orleansu Hillary Clintonová Bývalý prezident Spojených států Bill Clinton se prochází ulicemi staré Varšavy a rozdává podpisy. Návštěva Polska je součástí jeho přednáškového turné po Evropě, 17. května 2001. Monica Lewinská a Bill Clinton Monica Lewinská