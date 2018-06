Clintonova dcera stále častěji zastupuje první dámu

Prezident Clinton pozval ve čtvrtek večer světové představitele na recepci do Metropolitního muzea umění, kde Chelsea vystupovala jako spoluhostitelka. Paní Clintonovou mezitím zaměstnávala předvolební kampaň kdesi po New Yorku.

V létě Chelsea (20) doprovázela otce na cestách, a to i na dvou zahraničních návštěvách, které ji minulý měsíc přivedly do Nigérie, Tanzanie, Egypta a Kolumbie. Procházela se ruku v ruce s otcem po nigerijské vesnici a tančila na státní večeři s nigerijským prezidentem Olusegunem Obasanjem; zaujala tak místo, které by jinak náleželo její matce.



Mluvčí Bílého domu Joe Lockhart řekl, že proti tomu nejsou námitky. "Takové příležitosti a události se už později nevyskytnou, a jí přinesou velký prospěch." Bílý dům sdělil, že Chelsea přerušila studium na Stanfordově univerzitě, aby strávila poslední měsíce Clintonova působení v prezidentském úřadě s rodiči. Vysoká a vzpřímená dívka po otcově boku obvykle mlčí a jen se usmívá. Koncem tohoto měsíce však bude mít sólovou premiéru, až bude reprezentovat "první rodinu" na olympiádě 2000 v australském Sydney.

Chelsea se pravidelně objevovala na prezidentském stanovišti v Camp Davidu v Marylandu za červencového desetidenního summitu o míru na Blízkém východě, když se Clinton bezúspěšně snažil přivést Izraelce a Palestince k definitivní dohodě. V červnu zase

byla hostitelkou na státní večeři v Bílém domě, uspořádané pro marockého krále.

Bílý dům je však stále velmi citlivý na soukromí Chelsea, i když určité podrobnosti z jejího života už vyšly najevo. Například to, že se schází se spolužákem z univerzity Jeremym

Kanem. V minulých měsících ji doprovázel na několika cestách pořádaných Bílým domem a teď na podzim pracuje v Bílém domě jako praktikant.

Jediné dítě Clintonových vyrůstalo od dob nemotorného adolescenta až po dospělost na očích veřejnosti, přestože se rodiče snažili dát Chelsea zdání normálního teenagerovského

života. Byla pravidelně fotografována, avšak nikdy neposkytovala novinářům interview. Snad nejpikantnější foto bylo pořízeno před dvěma roky: za vrcholícího skandálu s Monikou Lewinskou se na něm Chelsea o dovolené držela s rodiči za ruce.



Letos v červenci Clinton se směsí pýchy a údivu zaznamenal stále častější přítomnost své dcery. "Když vaše děti vyrostou, jste vždycky mírně překvapeni z toho, že s vámi ještě chtějí trávit svůj volný čas, a máte z toho velikou radost," řekl v jednom interview.