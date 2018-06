Clinton se nudit nebude, zahraje si ve filmu s Bondem

Zatím ještě má Clinton k dispozici stovky lidí a neudělá krok bez speciálního kufříku s jaderným kódem. Nyní je důležitý, nepropadne však po odchodu z úřadu depresím, že ho nikdo nepotřebuje?

Clinton je přesvědčen, že mu takové nebezpečí nehrozí, protože podle něj je důležité "naučit se být reálným občanem", tedy stejným člověkem, jako jsou ostatní lidé v Americe. Nebude to pro něj snadné: je příliš mladý, aby se stáhl do ústraní, a příliš známý, aby zapadl do kategorie "bývalý".

Má ale dostatek sebeironie, aby se dokázal z nadcházející situace dostat, píše list. A jednou z cest, jak neupadnout do zapomnění, je dát se na hereckou dráhu. Clinton se už rozhodl: první krok, který udělá po odchodu z Bílého domu, má směřovat k filmu, přesněji k filmu s britským detektivem Jamesem Bondem.

Podle Expressu si má Clinton zahrát po boku Pierce Brosnana v jednom z nových Bondových příběhů, který se jmenuje Beyond the Ice (Za ledem). Sice jen malou roli, ale důležitou: sám sebe.

Deník také poznamenává, že Clintona zjevně láká možnost "dělat Reagana", ale naopak - tedy nejdřív být prezidentem a pak zamířit na filmové plátno. Bývalý americký prezident Ronald Reagan si totiž nejdříve získal popularitu na filmovém plátně a pak to dotáhl až do Bílého domu.