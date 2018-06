Clinton cestuje nejvíc ze všech amerických prezidentů

Clinton nastoupil do úřadu v roce 1993 a dal ihned najevo, že jeho prioritním úkolem jsou domácí záležitosti, a to hlavně oživení ekonomiky a reforma zdravotního systému. Proto v prvním roce úřadování vycestoval do zahraničí jen dvakrát - na jednodenní návštěvu Kanady a na šestidenní cestu do Jižní Koreje a Japonska.V dalších letech se zahraniční politika stávala stále nosnějším tématem a v cestovním rozvrhu prezidenta přibývala jedna země za druhou včetně České republiky, kterou navštívil počátkem roku 1994. Je však zajímavé, že zatím opomněl sousední Rakousko a Slovensko a ani jedna z těchto zemí není na seznamu míst, které poradci doporučují prezidentovi k návštěvě do konce jeho mandátu v roce 2001.Mezi nejžhavější cestovní cíle roku 2000, který je posledním plným rokem Clintonova prezidentského mandátu, patří Vietnam, jemuž se snažil vyhnout, jak tvrdí tisk, jako branec v době vietnamské války. K dalším uvažovaným cílům se řadí druhá návštěva Číny, třebaže vybombardování čínského velvyslanectví v době náletů proti Bělehradu zkalilo vzájemné vztahy.V roce 2000 se Clinton patrně vypraví také do Indie a Pákistánu, kam se chystal již letos, ale návštěvu odložil poté, co obě země v těsném závěsu uskutečnily pokusné jaderné výbuchy. Za jistou se považuje účast na vrcholné ekonomické schůzce asijských tichomořských států v Bruneji a přítomnost na pravidelném summitu skupiny G7 v Japonsku.V příštím roce Clinton nevynechá ani Evropu. Tam by se měl zúčastnit vrcholné schůzky mezi Spojenými státy a Evropskou unií, snad také znovu navštíví Rusko a Irsko a přijede do Kosova. Poté by mohl odcestovat na Blízký východ, pokud mírové úsilí pokročí natolik, aby jeho přítomnost měla smysl. V plánu je také návštěva Maroka.Perličkou v cestovních plánech byly prý úvahy o zastávce v Antarktidě s cílem zvýraznit problémy spojené s globálním oteplováním. Ze záměru však sešlo kvůli potížím, které si vyžádá týlové zajištění takového projektu v nehostinných a opuštěných ledových pláních.