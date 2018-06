Clint Eastwood: Budu volit Trumpa, dnešní generace je přecitlivělá

„Trump jen říká, co si myslí. A někdy to není správné. Někdy, přestože ho chápu, s ním nesouhlasím. Ale budu volit Trumpa, protože Hillary deklarovala, že bude pokračovat ve stopách Obamy,“ řekl Eastwood v rozhovoru pro magazín Esquire.

Herci, který celý život podporoval republikány, se například nelíbily Trumpovy výroky na adresu federálního soudce Gonzala Curiela. Ale lidé jsou podle něj moc přecitlivělí.

„Teď je rasista, protože mluvil o tom soudci. A ano, je hloupé to říct. Myslím narážky kvůli tomu, že má mexické rodiče. Ale všichni, tisk a lidé, vykřikují, že to je rasistické a dělají z toho velké haló. Prostě se, sakra, přes to přeneste. Žijeme ve smutné době. Jsme opravdu špatná generace. Všichni chodí po špičkách. Lidé se navzájem obviňují z rasismu a všech těch věcí. Když jsem vyrůstal, tyto věci se nenazývaly rasismem,“ prohlásil s tím, že dnešní generace je podle něj hodně „vlezdoprdelecká“.

Clint Eastwood kritizoval už v roce 2012 na sjezdu republikánů „neviditelného“ Obamu (více zde).

„Myslím, že Obama je takový. Nechodí do práce. Nezajde do Kongresu a nedohodne se. Proč tedy sakra sedí v Bílém domě? Kdyby to byla moje práce, tak bych tam šel a dohodl se. Jistě, kongresmani jsou líní bastardi, ale co na tom? On je šéf. On je prezident společnosti,“ řekl.