Od táty jsem nikdy neviděl ani cent, říká syn Clinta Eastwooda

„Když jsem přišel zkusit štěstí do Hollywoodu, nikdo mě nebral vážně. Všichni mi říkali, že jsem synem slavného Clinta Eastwooda, takže nemůžu být tak dobrý herec. Nikdo nemůže být lepší než on. Pár lidí tohle říká ještě dnes,“ svěřil se Scott v rozhovoru pro Men ́s Health.



Scott zpočátku doufal, že by mu otec mohl s kariérou nějak pomoct. To se ale nestalo. Otec ho nepodporoval ani finančně. Nikdy od něj prý nevidět ani cent.

„Je to tak. Táta mi nikdy nic nedal, nechal mě všechno si poctivě a tvrdě vydřít,“ pokračoval s tím, že ale nemůže říct, že by se na něj otec vykašlal úplně.

„Když mi bylo okolo patnácti let, dal mi pár rad, které jsem si vzal k srdci a mám je v hlavě dodnes. Ale pak už mě nechal, ať se snažím sám. Nakonec to bylo asi dobře,“ myslí si.



Od začátku si zakázal porovnávání s otcem. Nesnaží se být lepší než on, snaží se být jen dobrým hercem. „Nejsem na sebe už tolik přísný, jako jsem byl dřív. Jsem teď mnohem šťastnější. Přál bych si, aby si mě lidé jednou pamatovali jako člověka, který dělal to, co opravdu miluje a co ho baví. Nechci být tím hercem, který se jen žene za vidinou peněz,“ dodal.

Scott má díky otci ještě dalších sedm sourozenců. A protěžovaný nikdy nebyl ani jeden z nich. V tomto směru byl prý Clint Eastwood spravedlivý a ke každému potomkovi přistupoval stejně.