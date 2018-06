Člen Backstreet Boys se léčí

"AJ k nám včera přišel a řekl:´Chlapi, potřebuju pomoc´," sdělil člen kapely Brian Littrell. "Podíval jsem se mu do očí a řekl mu:´Jsem na Tebe pyšný´. To bylo poprvé, kdy se někomu z nás svěřil:´Chlapi, mám problém, a kvůli sobě, skupině i kvůli naší situaci ho chci vyřešit´. Když se snažíš pomoci někomu, kdo trpí vážnou nemocí, musí si dotyčný pomoci nejdříve sám, než přijme pomoc od někoho druhého," vyjádřil se dále Brian. "Člověk musí opravdu chtít."

"Nemyslím si, že to je konec kapely, to se stane, až jeden z nás zemře," řekl na MTV Nick Carter. Vyvrátil tak dřívější fámy o rozpadu skupiny. Když si počátkem tohoto týdne zlomil jednadvacetiletý horkokrevný Nick pravou ruku, musela kapela zrušit koncert v Bostonu. Nečekaná přestávka zřejmě pro AJe znamenala šanci přemýšlet o svých problémech, které zahrnovaly i vypořádání se se ztrátou babičky, která pro něj byla druhou matkou.

McLeanův alkoholismus a jeho odloučení od skupiny ovšem kapela postřehla už před babiččinou smrtí.

Kevin k tomu řekl: "AJ chtěl tak trochu před vším utéct. Máme o něj starost, mnoho lidí nám říká, že můžeme o těchto věcech lhát, ale my našim fanouškům lhát nechceme, my to nechceme skrývat. AJ je na cestě k uzdravení, chce pomoc."

Těžko říci, zda bude McLeanovi stačit zázračných 30 dní na klinice, aby se uzdravil. "Věříme, že se vrátí," říká Howie Dorough. "Chceme ho zpátky, protože cítíme, že Backstreet Boys není Backstreet Boys bez AJe... Ale pokud bude potřebovat více času, myšlenku pokračovat v turné přehodnotíme. Jeho život a jeho zdraví jsou mnohem důležitější než hraní.

Turné Backstreet Boys začalo v lednu, se show v Mexiku, Jižní Americe a Puertu Ricu.