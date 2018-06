Claudia Schifferová se připravuje na vdavky

Světoznámá kráska, která je mimo jiné dobrovolnicí v organizaci OSN, se na veřejnosti objevila s Matthewem poprvé loni v listopadu a podle spekulací amerického bulvárního tisku by se jejich svatba měla konat ještě letos v zimě. To nepřímo potvrdila sama mužská polovina zamilovaného páru. Po několikaměsíčních dohadech Vaughn uvedl, že chtějí svatební obřad stihnout ještě před Vánocemi. Přesně rok poté, co si své ano řekli jejich přátelé Madonna a Guy Ritchie.

Podle zdroje z důvěrné blízkosti Claudie a Matthewa jsou do sebe snoubenci opravdu zamilovaní. "Když je vidíte třeba na večírku nebo jen tak se procházet po ulici, nemůže vám uniknout to jejich láskyplné vrkání," sdělil rodinný přítel německé supermodelky.

Claudia ale není zasnoubená poprvé. Mezi její předešlé partnery patří například Tim Jefferies nebo světoznámý mág David Copperfield.

Modelčin vyvolený Vaughn je filmovým tvůrcem a mezi jeho produkční počiny patří doposud pouze pět snímků, z nichž nejznámějším je asi film Lock Stock And Two Smoking Barrels. Podle něj natočil v loňském roce také vcelku úspěšný stejnojmenný seriál.

Matthew je synem poněkud známějšího otce Roberta Vaughna. Ten se již po dlouhých pětačtyřicet let pohybuje ve světě filmu a zahrál si jak v Americe, tak v Evropě. Mezi jeho počiny patří například snímky No Time to Be Young (1957), Magnificent Seven, The (1960), Kiss Me, Kill Me (1976), River of Death (1989), Dancing in the Dark (1995) či letošní filmy Pootie Tang a Happy Hour.