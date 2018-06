Claudia Schifferová se stala návrhářkou, připravila kolekci z kašmíru

Schifferová je už v modelkovském důchodu, ale ráda by v módním průmyslu zůstala a využila letité zkušenosti a slavné jméno. Není proto překvapením, že se vrhla na vlastní módní řadu. Připravila kolekci luxusního kašmírového oblečení nazvanou Tse.

Zařadila do ní klasické svetry, kabátky a ponča. „Snažím se využít všeho, co jsem se naučila, když jsem pracovala jako modelka pro ty nejúžasnější návrháře posledních 25 let. Naučila jsem se hodně, ale využila hlavně vlastní nápady,“ řekla Schifferová pro Vogue.co.uk.

Jejím záměrem je navrhovat oblečení, které přetrvá. Její kousky mají být nesmrtelné, využitelné v jakémkoli období a nepodléhat trendům. Přesně takový má prý modelka sama šatník.

Své kousky také sama předvádí, což je pro kolekci ta nejlepší reklama. Na fotomodelku si stále nepřipadá stará a stárnutí přijímá coby matka tří dětí jako přirozenou věc, z níž není třeba se hroutit. „Je to prostě část života,“ říká Schifferová.

