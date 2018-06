Claudia Schifferová čeká druhé dítě

20:01 , aktualizováno 20:01

Třiatřicetiletá německá topmodelka Claudia Schifferová čeká druhé dítě. Podle britského nedělníku News of the World se má miminko narodit koncem roku. Schifferová a její anglický manžel, dvaatřicetiletý filmový producent Matthew Vaughn, to prý zatím prozradili pouze svým přátelům.