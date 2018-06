Claudia Schifferová byla přizvána k soudu

Topmodelka byla tedy přizvaná jako svědkyně. Má porotě vyprávět o vztahu, který ji k mladému princi ještě za života jeho matky vázal. V tomto případě nejde o to, že princi v červnu tohoto roku odevzdávala vítězný pohár na turnali v pólu a líbala ho.

Burrel čelí obvinění, že od začátku roku 1997 asi do července 1998 ukradl více než 3000 vzácných kousků. Kromě šperků jde o cédéčka Wiliama či Charlese a Dianin pracovní stůl. Celková hodnota se podle britských médií pohybuje od 7,5 do 15 milionů euro.

44 letý královský služebník jakékoli obvinění popírá. Princezna mu věci údajně darovala a ostatní ukryl proto, aby "byly v bezpečí". Diana se na něho prý spoléhala a říkala mu "moje skálo". Komorník si ji natolik zamiloval, že se domáhal i šatů, ve kterých skonala.

Podle předběžných zpráv se délka procesu odhaduje na šest měsíců. Burrel byl zadržen už v lednu tohoto roku. Ve službách královské rodiny byl přitom už 21 let, z toho pro Dianu pracoval 10. Pokud mu vinu dokáží, hrozí mu vězení na 7 let. To, že mu na jeho lukrativní sbírku přišli, byla vlastně náhoda. V jednom televizním vysílání byl nafilmován jeho dům a policisté se nestačili díivit, kde se tam všechny Dianiny věci vzaly.

Burrel ani zdaleka není jediný, koho zlákal královský majetek. V prosinci se bude soudu zodpovídat další komorník, Harold Brown. Ten pracoval pro Dianu a Margaret a podle obžaloby "seknul" různé náušnice, náramky, brože a pozlacený model lodě.