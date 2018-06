Claudia je nejen modelka, ale i zdatná obchodnice

Z přehlídkových mol je teď už sice vytlačují o patnáct let mladší dívky, ale Claudii a jejím kolegyním to zase tak nevadí. Dávno se totiž uchytily v reklamě, jako tváře kosmetických firem, výhodně se provdaly či vrhly na vlastní podnikání a na přehlídkách vystupují jenom, když je to baví.

Claudia Schifferová je v podnikání velmi zdatná. Na tom se shodují všichni. Společně s kolegyněmi Naomi Campbellovou, Elle McPhersonovou a Christy Turlingtonovou si v dubnu 1995 otevřela v New Yorku luxusní kavárnu Fashion Café, která však po čtyřech letech zkrachovala. Claudia z tohoto podniku dokázala vycouvat včas. Jako důvod uvedla, že se nepohodla s managementem. Vyhnalo ji však spíš to, že podnik už dlouho neprosperoval a jeho zisky byly minimální.

Na otázku, co dělá se svými penězi - její majetek se odhaduje na 120 milionů marek (zhruba 2,3 miliardy korun) - odpovídá se smíchem: "Jsem typická Němka." Na žádost o upřesnění vyhýbavě pronese, že asi bude investovat do obrazů mladých umělců. O jejím mimořádném obchodním nadání se psalo i v souvislosti s jejím vztahem k mágovi Davidu Copperfieldovi. A pěkné věci to nebyly. Ale po pořádku.



Nejkrásnější pár světa. Pouze podle smlouvy?

Jejich láska začala podle oficiální verze jako pohádka. David Copperfield vystupoval 8. října 1993 v Deutschlandhalle v Berlíně. Claudii Schifferovou jeho vystoupení tak zajímalo, že na něj přiletěla až ze Spojených států. V mnohatisícovém publiku si Davidovy černé podmanivé oči našly právě Claudiin bleděmodrý pohled. Přeskočila jiskra a oba poznali, že jsou si souzeni. Jejich seznámení a vzplanutí bedlivě sledovaly hledáčky fotoaparátů a kamer.

O čtyři roky později, kdy spolu David a Claudia stále ještě oficiálně chodili, přišla pro paní a dívky hltající romanci dvou nejkrásnějších lidí světa studená sprcha.

Pořadatel Copperfieldových vystoupení v Evropě Wolfgang Bocksch prohlásil: "David byl tehdy v Evropě neznámý. Potřebovali jsme tahák, který by ho učinil pro zdejší publikum zajímavějším. A tím byla Claudia Schifferová."

Vše bylo dokonce podepřeno smlouvou mezi oběma aktéry. Podle té Claudia dostala pětatřicet tisíc marek, podíl na výdělku z představení a luxusní mercedes. Podrobná třicetistránková dohoda ji zároveň zavazovala, že za žádnou cenu nesmí o této skutečnosti mluvit. Objevila se dokonce i obvinění, že existuje další smlouva, podle které Claudia dostává 250 tisíc dolarů ročně, vystupuje-li jako Copperfieldova přítelkyně.

David a Claudie k těmto obviněním vždy zarytě mlčeli. Claudiina matka Gudrun Schifferová, která je zároveň její manažerkou a sekretářkou, se nechala dotčeně slyšet: "Claudia přede mnou nic neskrývá. Nemá přede mnou nejmenší tajemství. Vím o všem, co podepsala. Nešlo o žádný propagandistický trik. Její city k Davidovi jsou opravdové. Věřte mi, na té smlouvě není zbla pravdy. Je to podvrh. Claudia a David se opravdu milují."

List Die Welt si však všiml, že "působí spíš jako jeho sestřenice než milenka."

Úplně jinak než matka mluvila také bývalá Claudiina agentka Aline Souliersová: "Znám tu smlouvu. Varovala jsem ji před uzavřením něčeho takového. Neměla to v té době zapotřebí.



Na vrcholu byla andělem

V roce 1993 prožívala Claudia Schifferová opravdu období největší slávy. Německý týdeník Der Spiegel ji v té době označil za německého anděla. Obraz cílevědomé a chladnokrevně kalkulující obchodnice převládl až později.

Přesto i v cestě na absolutní vrchol převažovaly u Claudie tvrdá práce a zatnuté zuby. Zatímco jiné modelky oslňovaly nonšalantní přirozeností, Claudie nikdy bezprostřední nebyla. Navíc musela překonávat extrémní ostýchavost. Její vůle však nakonec slavila triumf: na jedné diskotéce v Düsseldorfu ji objevil hledač talentů a nabídl jí práci v modelingu. Claudia tím vytřela zrak všem spolužákům, kteří jí na střední škole přezdívali Žirafa, protože už tehdy měla 181 centimetrů.

Na prvních snímcích vypadá jako naivní a mírně obtloustlá německá Gretel s malýma, nevýraznýma očima. I to se však pomalu měnilo. Začalo se psát o nové Brigitte Bardotové či panence Barbie. Obě srovnání však Claudii vždycky spíš popuzovala. O tři roky později zaujala tichá blondýna s dlouhýma nohama a nesmělým úsměvem proslulého návrháře Karla Lagerfelda. Udělal z ní jedničku firmy Chanel. Na vrcholu se udržela šest let.

Přišly však mladší krásky a Karl Lagerfeld vzkázal Claudii, že její včerejší půvab vyprchal a že by se měla poohlédnout po jiném zaměstnání. To bylo v roce 1996.

Uplynulo pět let a Claudia je stále na výsluní. Získala několikamilionový kontrakt s kosmetickou firmou Revlon, účinkovala v reklamě na Citroen, nechává si platit za svou přítomnost při různých příležitostech (jednou to byly i volby na Slovensku), buduje své průmyslové impérium.

Bývalý Copperfieldův poradce Christian Sedel o ní tvrdí: "Claudia má velmi vytříbený smysl pro obchod. Já to na ní oceňuji. Patří k těm, kteří všechno chtějí mít pod kontrolou. To je její nejvýraznější charakterový rys."

Claudia však musela slevit mnohé ze svých požadavků. V dobách největší slávy se například zuřivě bránila odvážným snímkům. Loni pobouřila puritánskou Ameriku její kampaň na prádlo značky H a M, letos natočila film s Danielem Baldwinem, kde hraje milionářku posedlou sexem. Součástí snímku jsou i odvážné scény na hranici pornografie.



Ach, ti muži

Jediné, co Claudia pod kontrolou nemá, jsou muži. Dívka vychovaná ve středostavovské rodině právníka je prý ve své podstatě typickou maloměšťačkou, která se touží vdát. Do jejích jednatřiceti se jí to však nepovedlo, i když zasnoubená byla několikrát.

Například s Davidem Copperfieldem, o kterém už byla řeč. Podivné však je, že mág ukázal zásnubní prsten nejdřív novinářům a potom Claudii. Několikrát oznámili a zase zrušili datum svatby a nakonec se rozešli. Údajně kvůli tomu, že měli oba moc práce.

Další zásnubní prsten Claudia dostala od obchodníka s uměním Tima Jefferiese. S tímto britským playboyem, který neměl kromě sto dvaceti obleků šitých na míru vůbec nic, se seznámila krátce po rozchodu s Copperfieldem. Zásnubní prsten, který od něj dostala, byl na dluh. A to byl také nejpravděpodobnější důvod rozchodu. Claudia je příliš dobrá obchodnice na to, aby si na krk uvázala manžela, schopného rozházet její těžce vydělané peníze. Datum svatby stanovené na 20. květen loňského roku zrušili a na podzim se rozešli.

Zimní prázdniny strávila Claudia s obchodníkem s realitami Christianem Völkersem. Ten se s ní ani nezasnoubil, protože je ženatý. Zřejmě poslední románek prožívá s americkým filmovým producentem Mathewem Vaughnem. Svatební zvony však ještě zdaleka nevyzvánějí.

Claudia Schifferová si jednou nad svým hvězdným životem povzdechla: "Byla jsem sama. Teprve až mnohem později jsem zjistila, co to může být za radost setkat se s přáteli, projít se s nimi po nábřeží. Žít, aniž bych neustále myslela na práci. Sedět v restauraci, smát se, prostě být ráda na světě. Ten pocit, spíš stav, jsem dřív neznala."

Teď si užívá. V restauraci si místo malého poručí velký salát a někdy si večer dá i deci červeného vína. A dál buduje své obchodní impérium.