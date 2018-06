Lifting není třeba, stačí úsměv, říká Claudia Cardinalová

Nesnaží se zakrývat vrásky a za každou cenu vypadat mladší. Nikdy by se k tomu ani nenechala donutit. Stárne s grácii.

"O sobě rozhoduji sama. Nikdy jsem nepodstoupila lifting. Myslím, že čas běží, jak má, a tajemstvím, jak se udržet ve formě, je být aktivní a hodně se usmívat," řekla Cardinalová, která v sobotu vlastnoručně korunuje novou českou královnu krásy.

Nejdůležitější na ženě jsou podle ní oči a pohled. Právě ten její dostával do kolen celé generace mužů. Moc jich ale šanci nemělo.

"Jediným mužem mého života byl otec mé dcery. Točila jsem s Belmondem, Delonem, Mastroiannim, ale vždy jsem oddělovala práci od osobního života. Myslím, že platí - čím víc se říká ne, tím víc o vás muži stojí."

Jednoho odmítnutí ale přeci jen litovala. "Byla jsem hloupá, když jsem odmítla Marlona Branda, který za mnou přijel do Los Angeles. Byla jsem jeho fanynka, byl to snad nejlepší herec. Když za mnou přišel do hotelového pokoje a já mu zavřela dveře, řekla jsem si: Ty jsi tak blbá! Protože to byl můj idol, zbožňovala jsem ho," vzpomíná slavná herečka, která se původně toužila stát učitelkou.

Náhoda tomu ale chtěla, že ji neznámý pán vytáhl z publika na soutěži krásy, a i když se nepřihlásila, ocenil ji jako nejkrásnější Italku v Tunisku. Vyhrála tehdy zájezd do Benátek, kde hned ztropila poprask.

"Měla jsem bikiny, které se v Benátkách tehdy nenosily, takže si mě fotili všichni paparazzi. Producenti mi nabízeli role, ale já řekla ne. Bylo mi sedmnáct. S maminkou jsme si pak v letadle přečetly titulek: Dívka, která odmítá role ve filmu."

Jejím tehdejším ideálem krásy byla Brigitte Bardotová. "Když jsme pak točily spolu Petrolejářky, tak všichni říkali, že je to BB proti CC, blondýna proti brunetě, a fotografové číhali, kdo udělá první fotku, až se zabijeme. Ale tak to nebylo. Byla můj ideál, ještě v Tunisku jsem se česala jako ona, líčila jako ona. Doteď si píšeme a ona mi tam vždy napíše věnování: Mé petrolejářce."

S filmem ani po sedmdesátce Cardinalová rozhodně nekončí. "V poslední době jsem natočila čtyři filmy a další tři mám v plánu," prozradila hvězda snímků Tenkrát na západě nebo Osm a půl. Kromě toho je už řadu let vyslankyní dobré vůle UNESCO a v Tunisku se stará o ochranu práv žen.