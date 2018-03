Je to divné, říká Foyová o kauze kolem platů v seriálu o Alžbětě II.

„Jsem překvapená, protože jsem součástí něčeho, co není normální. Ale nedivím se, že to lidi zajímá. V tom smyslu, že hlavní hrdinkou byla žena. Vím, že Matt to cítí stejně jako já. Je divné, že se o nás pořád mluví, aniž bychom o to sami žádali,“ řekla Foyová pro Entertainment Weekly.

Začátkem března producenti potvrdili, že herečka měla nižší honorář než její mužský kolega. Zdůvodnili to tím, že Smith byl známý kvůli seriálu Pán času.

Fanoušky na sociálních sítích a v internetových diskuzích rozzlobil mimo jiné fakt, že rozdílné platy hercům zůstaly i během druhé řady seriálu. Foyová přitom za účinkování v seriálu získala v roce 2017 Zlatý glóbus pro nejlepší herečku, obdržela také dvě filmové a televizní ceny SAG od odborové herecké organizace. Na internetu proto vznikly petice, které vyzývají Matta Smithe, aby část peněz věnoval hnutí Time’s Up.

Tvůrci seriálu později vydali prohlášení, že za rozdílné platy mohou oni a herci jsou v tom nevinně. Foyové i Smithovi se také omluvili, že se kvůli nim stali součástí mediální bouře ohledně platů.