Kauza platů v seriálu o Alžbětě II. vyřešena. Herečce doplatili šest milionů

Mimořádný honorář má pokrýt genderovou propast v platech herců, která otevřela celou kauzu letos v březnu. Herci i fanoušci byli rozzlobeni i proto, že rozdílné platy hercům zůstaly i během druhé řady seriálu. Foyová přitom za roli mladé královny Alžběty II. získala v roce 2017 Zlatý glóbus pro nejlepší herečku i další ceny.

Z výše mimořádného honoráře je možné určit, že Matt Smith dostal za každý díl asi o 10 tisíc liber, tedy necelých 300 tisíc korun, víc než jeho herecká partnerka. Seriál měl během jejich účinkování 20 dílů. Foyová podle oficiálních zdrojů dostala za jeden díl The Crown v přepočtu skoro 850 tisíc korun.

Za rovnost platů se postavil i Smith, který hrál prince Philipa. „Claire je jedním z mých nejlepších přátel a já souhlasím, že bychom měli být placeni stejně a spravedlivě a že by měla existovat rovnost pro všechny. Plně ji podporuji a jsem rád, že se to vyřešilo a změnilo, protože bylo jasné, že něco se musí stát,“ řekl herec pro The Hollywood Reporter.

Produkční společnost seriálu Left Bank Pictures v oficiálním prohlášení uvedla, že s bojem za spravedlivé platy souhlasí. „Jsme naprosto sjednoceni s bojem za spravedlivou odměnu, která bude bez genderové zaujatosti, a také za vyrovnanost platů žen, ať už před kamerou nebo v zákulisí,“ stojí v prohlášení.

Foyová hrála britskou královnu Alžbětu II. ve dvou sériích The Crown. Pro další epizody ji nahradí Olivia Colmanová (44). Přesná výše jejího honoráře není známá.