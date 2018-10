Chřipka u mě přešla v únavový syndrom, přiznala Claire Foyová

Držitelka Zlatého Glóbu Claire Foyová zažívá vzestup ve své kariéře. Ztvárněním role mladé královny Alžběty II. v seriálu The Crown si získala miliony diváků i mnohé kritiky. Od listopadu ji fanoušci navíc budou moci vidět v kinech v roli hackerky Lisbeth Salanderové v novém zpracování filmového a knižního hitu Dívka v pavoučí síti.



V soukromí herečce štěstí tolik nepřeje. S manželem Stephenem Campbellem Moorem (38) došli začátkem tohoto roku společně k rozhodnutí, že se rozvedou. Rozvod přišel necelé čtyři roky po svatbě a po sedmi letech soužití. Manželé spolu mají tříletou dceru Ivy Rose. „Rozešli jsme se. Nežijeme spolu už nějaký čas, ale zůstáváme nadále přáteli,“ napsali Foyová a Moore ve společném tiskovém prohlášení.

Ve stejné době oznámili lékaři herečce, že trpí chronickým únavovým syndromem. V rozhovoru pro listopadové vydání magazínu Vogue se Claire Foyová svěřila s tím, jaký dopad mělo náročné pracovní tempo po porodu na její zdraví i soukromý život.

„Když děláte něco, co vás baví, dokážete jet hodně dlouho na plný plyn. A to je přesně to, co jsem dělala od porodu své dcery. Jela jsem na maximum celé tři roky a mé tělo si vybralo daň. Po prodělané chřipce mi lékaři diagnostikovali chronický únavový syndrom. Některé dny jsem nebyla ani schopna vstát z postele,“ přiznala herečka.

Za svůj herecký úspěch vděčí Foyová podle svých slov mimo jiné i náročné životní zkušenosti. Jako sedmnáctiletá se léčila s nádorem v oku. „Bylo to vysilující, ale donutilo mě to uvědomit si, že život, který chci, musím chytit za pačesy. Kdyby se to tenkrát nestalo, nevím, jestli bych byla tak odvážná rozložit své karty na stůl a říct, že chci studovat herectví,“ svěřila Claire deníku The Sun.

Foyová podstoupila speciální zákrok, díky kterému se podařilo nádor odstranit bez poškození oka. „Mám docela velké štěstí, že mám obličej. Byla jsem trochu jako kyklop a to mě dost děsilo. Užívala jsem asi rok a půl steroidy, po kterých dost přiberete a máte špatnou pleť,“ dodala herečka.



Herečku Claire Foyovou budou moci diváci vidět již od 8. listopadu v českých kinech jako mladou hackerku Lisbeth Salanderovou ve filmu Dívka v pavoučí síti.