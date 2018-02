Hvězda seriálu The Crown se po sedmi letech rozešla s manželem

„Nejsme spolu už nějakou dobu. Ale zůstáváme přáteli, kteří si jeden druhého maximálně váží,“ stojí v prohlášení herečky.

Manželé se podle listu The Sun rozhodli pro přátelský rozchod i kvůli dceři Ivy Rose (2).

Nedávno přitom herečka i její manžel promluvili o těžkém období, kterým si prošli a zvládli ho.

Lékaři herci poprvé diagnostikovali nezhoubný nádor na hypofýze v roce 2012, pak znovu o čtyři roky později. To bylo v době, kdy Claire natáčela druhou řadu úspěšného seriálu The Crown, v němž hraje mladou královnu Alžbětu II.

„Uvědomíte si, že nejste v tu chvíli ten nejdůležitější člověk a že každý, kdo vás má rád, to prožívá. Moje dcera nevěděla, co se děje, ale moje rodina ano a já to na nich viděl,“ uvedl Moore, který musel v obou případech na operaci.

Claire a Stephen se potkali v roce 2011, kdy herečka natáčela svůj první velký film Hon na čarodějnice. O tři roky později se vzali, v roce 2015 se jim narodila dcera a Claire získala roli v seriálu The Crown, za kterou v lednu 2017 získala Zlatý glóbus.