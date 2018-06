I můj manžel bojoval s rakovinou, přiznala hvězda seriálu o Alžbětě II.

Herečka je přesvědčená, že za svůj úspěch vděčí také těžké zkušenosti před 16 roky. Tehdy se jako sedmnáctiletá léčila s nádorem v oku. „Bylo to hrozné a vysilující, ale donutilo mě to uvědomit si, že život, který chci, si musím chytit za pačesy. Kdyby se to nestalo, nevím, jestli bych byla tak odvážná rozložit své karty na stůl a říct, že chci studovat herectví,“ svěřila listu The Sun.

Podstoupila speciální zákrok, který dokázal nádor odstranit bez poškození oka. „Mám docela velké štěstí, že mám obličej. Byla jsem trochu jako kyklop a to mě dost děsilo. Užívala jsem asi rok a půl steroidy, po nichž docela dost přiberete a máte docela dost špatnou pleť,“ prohlásila.

Jejímu manželovi Stephenu Campbellu Moorovi lékaři podruhé diagnostikovali nezhoubný nádor na hypofýze v roce 2016. Bylo to v době, kdy Claire Foyová natáčela druhou řadu úspěšného seriálu The Crown. „Uvědomíte si, že nejste v tu chvíli ten nejdůležitější člověk a že každý, kdo vás má rád, to prožívá. Moje dcera nevěděla, co se děje, ale moje rodina ano a já to na nich viděl,“ uvedl herec.

„Jsou jisté věci, které chcete rozhodně udělat před tím, než podstoupíte operaci. Napíšete třeba dopis. Bojíte se, ale každá vaše buňka říká, že to dopadne dobře. Když se pak probudíte a řeknou vám, že se operace povedla, cítíte obrovskou úlevu,“ dodal.



Claire a Stephen se potkali v roce 2011, kdy herečka natáčela svůj první velký film Hon na čarodějnice. O tři roky později se vzali, v roce 2015 se jim narodila dcera a Claire získala roli mladé královny Alžběty II. v seriálu The Crown. Herečka v lednu 2017 za ni získala Zlatý glóbus. Po druhé řadě ale v seriálu skončila. Starší britskou královnu po ní bude hrát Olivia Colmanová.

Letos bude mít premiéru film First Man, kde Claire Foyová hraje manželku prvního člověka na Měsíci Neila Armstronga, kterého ztvárnil Ryan Gosling. Do kin půjde i její další snímek The Girl in the Spider’s Web.

Když má ale herečka mluvit o svém úspěchu, je velmi skromná: „Nevím, proč se to stalo mně a ne někomu jinému. Nemám žádné iluze o tom, jak pomíjivý může úspěch být. Stejně tak, jak ke mně přišel, může zase kdykoli odejít.“

Trailer k seriálu The Crown: