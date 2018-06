Herečka Claire Danesová je maminkou, syn dostal jméno Cyrus

Americká herečka, která se proslavila rolí Julie ve filmové verzi Shakespearova dramatu, kde Romea hrál Leonardo DiCaprio, dala chlapci jméno Cyrus Michael Christopher.

"Cyrus Michael se narodil v pondělí 17. prosince. Matka i dítě jsou v pořádku a těší se domů," uvedl hereččin mluvčí pro magazín People.

Danesová se za Dancyho provdala v roce 2009. Svatbu měli ve Francii a páru se podařilo obřad utajit před novináři.

"Jsem z mateřství neskutečně nadšená. Je to pořád abstraktní pojem, nemůžu toho dělat moc, jen být zdravá, čekat, až se to vyvine, a přijímat vše, co s tím souvisí. Ale jsem na mateřství plně připravená," prohlásila herečka před pár dny.