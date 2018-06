Claire Danesová čeká první dítě s manželem Hughem Dancym

Už od svatby s Dancym mluvila Danesová o tom, že chce mít rodinu. "Je tu rozhodně šance. Nijak to neplánujeme, ale ano, bylo by to skvělé," řekla třiatřicetiletá herečka.

Manželství s Dancym si velmi pochvaluje. "Manželství se mi líbí, cítím se v bezpečí. Pomáhá, když jste do člověka, kterého jste si vzali, zamilovaní," smála se Danesová.

Claire Danesová na předávání Zlatých glóbů v šatech Calvin Klein

"Moje matka Carla mě naučila, že dlouhé manželství může fungovat. Moji rodiče spolu byli od osmnácti let a jsou mými vzory," dodala.

Danesová se proslavila rolí Julie ve filmové verzi Shakespearova dramatu, kde Romea hrál Leonardo DiCaprio. Zazářila i ve filmech Téměř bez šance, Bídníci nebo Terminátor 3. V letošním roce by měla přijít do kin komedie As Cool as I Am.

Hugh Dancy debutoval v roce 2001 coby D'Artagnan ve filmu Mladé kordy. Pak hrál ve filmech Černý jestřáb sestřelen, Krev jako čokoláda nebo Vrtěti ženou.