Čivavě se zabodla až do mozku obrovská vidlička, nehodu přežila

Vidlička na grilování s téměř osm centimetrů dlouhými hroty se během přípravy masa rozlomila v půli, prolétla vzduchem a zabodla se přímo do hlavičky drobného štěněte.

Zraněný Smokey zaštěkal bolestí a kňučící odběhl do nedalekého lesa, kde se schovával dva dny, než ho v křoví našel vystrašený majitel Hughie Wagers a odvezl k veterináři.

Sestra Michelle Duncumová, která byla právě ve službě v Cumberland Valley Animal Hospital v Londýně, přiznala, že byla v šoku, když štěně spatřila. "Nejdřív jsme si mysleli, že to bude jen malá příborová vidlička, ale když pan Wagers pejska přinesl, nemohli jsme uvěřit svým očím," líčila sestra.

Veterinář Vet Keaton pospíchal s čivavou okamžitě na operační sál. "Rentgen ukázal, že vidlička není v dutině lebeční nebo za očima, ale v mozku," řekl doktor Keaton a přiznal, že netušil, co se stane, až vidličku z hlavy vytáhne. "Bylo to 50 na 50. Operace byla velmi rychlá. Jen jsem mu oholil hlavu a vytáhl hrot. Celé to trvalo asi 30 sekund."

Podle doktora Keatona se Smokey zotavuje, až na pravé oko, které se od nehody hýbe pomaleji. "Nervová zakončení kolem jeho pravého oka jsou trochu pomalejší, ale myslím, že se to časem taky spraví," řekl veterinář a dodal, že Smokey je skutečně malý zázrak.