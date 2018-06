Cítit proti sobě vítr, to je ono

li si místopředsedkyně Akademie věd České republiky Helena Illnerová odpočinout, vyjede na kole. Z pražské čtvrti Lužiny,kde bydlí, to má jen hodinu jízdy na kole na Karlštejn, do Svatého Jana pod Skalou, k řece Berounce. Není problém ji vidět, jak přijíždí na kole také do Akademie věd. Výlety do přírody jsou útěky od vědeckých povinností. Těm musí věnovat i část volných dnů. "Během týdne se mi nashromáždí spousta práce,kterou nestíhám udělat - vědecká činnost, psaní článku a odborných prací," popisuje náplň svých víkendů třiašedesátiletá Helena Illnerová.* Proč právě kolo, a ne jiný sport?Než mi před čtyřmi roky voperovali kyčelní endoprotézu, chodila jsem i na pěší výlety. Ještě i dnes si občas ráda dám hřebenovou túru, pokud tam neveda právě asfaltka. Ten rozhled do krajiny vždycky stojí za to. Já totiž musím mít kolem sebe prostor. Teď mám ovšem raději kolo. Cítit proti sobě vítr, rychlost, to je ono.* Odpočinete si přitom?Určitě. Ještě možná kdyby jezdil člověk sám, tak ho to nutí přemýšlet o práci. Ale když jsem s přáteli, hlava se rozhodně pročistí.* A co hromadné turistické pochody?Já mám spojeno slovo turista s tím, že si člověk zaleze někam do lesů, na hřebeny hor. Mám raději, když jdu s přáteli než s někým, koho neznám. Ale rozhodně ty organizované výlety nezavrhuji. Několikrát jsem šla, třeba Praha - Prčice. A byly to moc hezké cesty.* Zničila vás někdy víkendová turistika tak, že to vlastně žádný odpočinek nebyl?Musím říci, že se mi to nestalo. Byla jsem zvyklá chodit třicet i čtyřicet kilometrů. Možná na horách, když jsem měla za sebou výšlap s těžkým batohem, mě někdy trochu nohy bolely.* Proč se dneska méně chodí a vůbec rekreačně sportuje?Já si myslím, že ti, co chodili dříve, chodí i dnes. To je láska, která se dědí. A záleží na rodičích, jestli k tomu přivedou své děti.