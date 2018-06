Cítím se jako Američan, říká Jan Tříska po 34 letech od emigrace

12:31 , aktualizováno 12:31

Herec Jan Tříska už několik let pravidelně tráví pár týdnů v České republice. Hraje totiž v představení Kumšt pražského Divadla Na Jezerce. Většinu roku ale tráví v USA, kam se opět vrací už 22. června. Letos na podzim bude Třískovi 75 let. Na velkou oslavu to ale nevypadá.