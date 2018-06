Čistící poružek Ponds prý póry na nose nevyčistí důkladně

Štěpánka Chaloupková, 30 let, stavební inženýrka:

Při odstraňování proužku z nosu jsem měla pocit, že jsem si sloupla i kůži. Sice jsem viděla, že pokožka byla hladší než předtím, nicméně nos mi silně zčervenal a dostával svoji původní barvu jen velmi pozvolna. Podle mého názoru tedy proužky Pond's fungují, nicméně raději budu nadále chodit do kosmetiky. Pleť mi tam vyčistí bezbolestně a hlavně - mohu pak rovnou mezi lidi.

Jana Velká, 30 let, v domácnosti:

Papírový lepící pásek na nos se mi zdál jako dobrý nápad pro ženu, která neholduje obličejovým maskám, návštěvám salónů a drahé kosmetice. Po shlédnutí televizní reklamy jsem však do něj vkládala více naděje, než mohl splnit. Je pravda, že z pórů kůže na nose vytáhne maz, ale ten je tam od přírody a kůži promašťuje. Proužek je však bezmocný, když se kůže zanítí a začne se na ní vytvářet vřídek. Také se mi nelíbí cena - jeden proužek přijde zhruba na pětadvacet korun.

Irena Leixnerová, 22 let, studentka:

Proužky Ponds pro hluboké čištění pórů jsou podle mne rychlým pomocníkem při domácí péči o pleť. Potom, co jsem tento výrobek vyzkoušela, jsem však nebyla stoprocentně spokojena. Rozhodně jsem neměla všechny póry čisté již po první aplikaci a vzhledem k poměrně vysoké ceně, kterou čistící proužky stojí, se nazařadím mezi zákaznice používající tento výrobek. Kladně bych ohodnotila snadnou a rychlou aplikaci. Po přečtení krátkého srozumitelného návodu na obalu výrobku by nikomu neměla činit žádné obtíže. Velikost proužků je však nedostačující, protože nepokryjí celou plochu nosu. Já osobně mám pleť spíše suchou a citlivou a přesto jsem nepozorovala po aplikaci žádné negativní reakce.

Jana Větrovcová, 25 let, zdravotní sestra:

Při rozbalení proužku na čištění pórů jsem měla problém vůbec rozeznat, kterou jeho stranu mám navlhčit a nalepit na nos. Nakonec jsem to odhadla snad dobře, protože po sloupnutí mi zbyl na nose neviditelný film, jakoby z lepidla. Nějaký účinek kosmetická pomůcka snad měla, i když rozhodně ne stoprocentní, navíc mi připadá příliš drahá.

Iva Zelenková, 17 let, studentka:

Koupit si šest čistících proužků za stopadesát korun mi připadá jako holý nerozum. Nechápu, co je na nich tak drahého, protože na trhu jsou přípravky levnější a k pokožce nepochybně šetrnější. Samotné nalepení pásku bylo bezproblémové, sloupnutí po čtvrt hodině už nikoliv. Lepidlo se na nos přilepilo a strhnutí bolelo. Samotný účinnek mě nijak neoslnil, navíc pásek se nedá nalepit na nejvíce postižená místa v záhybech mezi nosem a lícemi.

Karla Strejčková, 20 let, asistentka:

První, co mne u čistítek na nos překvapilo byla jejich vysoká cena. Po vyzkoušení jsem zjistila, že čistění pleti touto metodou chce určitou praxi. Šest lepítek podle mne ucpané póry vyčistí dostatečně, avšak jen když se aplikují hned po sobě.

Pavla Křečková, 49 let, úřednice:

Přestože cena tohoto nového vynálezu je vysoká, avšak funkčnost se mu nedá upřít. Zcela bez problémů jsem s ním vyčistila pleť jak sobě, tak svému synovi. Když se k tomu připočte jednoduchá aplikace nálepek a okamžitý účinek, dá se jim vytknout opravdu jen cena.

Jarmila Suchá, 37 let, kosmetička:

S proužky Ponds nic podobného nehrozí zarudnutí kůže jako u jiných metod čistění pleti, ale účinek je dosti slabý. Účinněji fungují gelové slupovacích masky.