VIDEO: Císařovna Sisi navštívila iDNES.cz

Sisi, ve skutečnosti německá modelka Imke Mühlenbachová, si také vyzkoušela, jaké to je se v císařském šatu pohybovat v moderních novodobých prostorách.

V mohutné krinolíně s 500 našitými zlatými hvězdami a se šesti spodničkami to evidentně nebylo žádné velké pohodlí. Do velkého výtahu se ještě vešla, ale za počítačem reportérského newsroomu už to bylo horší. Například článek by musela psát asi jedině ve stoje.

Zeptali jsme se "císařovny", jak její postavu vnímá v Rakousku a také v Německu mladá generace. "Hodně mladých zná Sisi, manželku císaře Františka Josefa, stále ze slavného seriálu s Romy Schneiderovou v hlavní roli," řekla nám Imke.

Soutěž Bezplatný deník Metro pořádá v rámci velkých oslav 175. výročí narození císařovny Sisi soutěž o víkend pro dva ve Vídni. Více v pondělním Metru.

"Dnes je ale asi ještě známější postava císařovny Aležběty z muzikálu Sisi, který se hraje nejen v Rakousku, ale i v Německu. Postava Sisi se také hodně líbí mladým slečnám díky krásným šperkům a šatům."

Jinak mladá představitelka císařovny Sisi je z bavorského Augsburgu a Praha, kde byla poprvé, jí učarovala. "Musím se k vám brzy vrátit," řekla. Sama nyní pracovně hodně cestuje, protože se podílí na promování Vídně i v mnoha dalších evropských městech.