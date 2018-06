Církev odsoudila Ginger Spice

Bývalá členka skupiny Spice Girls Geri Halliwellová.

"Chceme, aby přestala s kampaní na podporu antikoncepce, která v konečném důsledku vede k podpoře metod interrupce," prohlásil mluvčí filipínské biskupské konference Pedro Quitorio.Zhruba 84 procent obyvatel Filipín se hlásí ke katolicismu, který používání antikoncepce odmítá."Jsme proti poselství, které přináší," podotkl Quitorio. "OSN by měla vyslat čestného velvyslance, který má dost rozumu, aby respektoval cítění druhých lidí," dodal.Poznamenal, že vyslat Halliwellovou do Filipín znamená něco podobného "jako vyslat Salmana Rushdieho ve funkci čestného velvyslance do muslimské země".Britský spisovatel indického původu Rushdie pobouřil mnohé muslimy knihou Satanské verše, která je podle nich urážkou islámu.Sedmadvacetiletá Halliwellová, která je více známá jako Ginger Spice, je na první cestě jako čestná velvyslankyně OSN. Mluvčí UNFPA uvedl, že chtěla navštívit Filipíny, protože se dočetla, že tato země má vysoké tempo růstu obyvatelstva a je v ní mnoho svobodných matek.Halliwellová v pondělí davu u manilské kliniky mezinárodní dobročinné organizace Marie Stopes International řekla, že každý si zaslouží mít kontrolu nad svým životem "a to znamená kontrolu nad vlastní plodností, schopnost chránit se před nemocí a nechtěným těhotenstvím".Filipíny s nynějším populačním růstem 2,32 procenta patří k zemím v jihovýchodní Asii, v nichž tento ukazatel dosahuje nejvyšších hodnot. Prezident Joseph Estrada, který do úřadu nastoupil loni, byl původně proti plánovanému rodičovství a poukazoval na to, že jako osmé dítě z deseti sourozenců by se kvůli němu vůbec nenarodil. Později uznal nezbytnost kontroly porodnosti, aby se v zemi zvýšila životní úroveň 74,7 miliónu obyvatel, z nichž mnozí žijí v chudobě.Halliwellová opustila Spice Girls loni v červnu kvůli neshodám s ostatními čtyřmi členkami skupiny. Od té doby se věnovala dobročinnosti a letos v květnu vydala první sólové album s názvem Schizophonic.