Smolný týden módy: modelky v Číně padaly jako hrušky

Návrháři dávají dívkám stále vyšší podpatky a i přes jejich protesty je nutí vyjít na molo v bizarních botách, jaké si oblíbila Lady Gaga. Ovšem ani ona v nich moc chodit neumí. Občas sama upadne nebo potřebuje pomoct.

A tu potřebovaly i mnohé modelky v Číně. Nestává se často, aby se k zemi poroučelo víc modelek během jedné show. Na přehlídce Seccry Hu Sheguang to byly hned čtyři.

Způsobily to až 18 centimetrů vysoké podpatky, často v kombinaci s dlouhou sukní nebo vlečkou. Jedna z modelek si sedla na bok, další spadla na obě kolena. Třetí se elegantně usadila na zadek a poslední se snažila do poslední chvíle chůzi ustát, nakonec si ale přece jen poklekla a do zákulisí ji musely odvést stabilnější kolegyně.

Přes všechny pády se kolekce čínsko-nizozemského návrháře Hu Sheguanga setkala s úspěchem.

Nebyla to ostatně jediná přehlídka na čínském týdnu módy, kde modelky padaly. Také na přehlídce pekingského módního institutu měla jedna z modelek co dělat, aby došla do zákulisí bez újmy na zdraví.