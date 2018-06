VIDEO: Provazochodec spadl z lana kvůli horku, příště si to ještě ztíží

"Bylo hrozné horko, takže i lano bylo žhavé. Byl jsem příliš vyčerpaný, jak jsem šel tam nahoře pozpátku. Měl jsem problémy s dechem. Bylo těžké se soustředit," zdůvodnil svůj nečekaný pád provazochodec.

Vyčítá si, že nešel po laně rychleji. "Kdybych šel rychleji, neovlivnilo by mě tolik počasí. Dopadlo by to jinak. Bylo mi horko, byl jsem vyčerpaný. Nikdy jsem o těchto faktorech nepřemýšlel," říká.

Jeho pád z výšky zadržely stromy. Měl obrovské štěstí, že se mu nic vážného nestalo. Přesto chce v chůzi po laně pokračovat a chystá ještě náročnější kousek. "Příště půjdu po ocelovém laně zavěšeném mezi dvěma horkovzdušnými balony," plánuje.

O to už se pokoušel jiný čínský provazochodec. Jeho pokus ale zmařil silný vítr a spadl. Naštěstí byl připoután záchytným lanem.