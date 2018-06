Čínská holčička váží ve dvou letech přes čtyřicet kilo

Pang Ya se narodila jako normální dítě. Po porodu v lednu 2008 vážila 4 kilogramy. Za prvních osm měsíců života přibrala dalších 16. Teď váží 41,5 kilo a její tloustnutí stále pokračuje.

Rodiče dvouleté holčičky tvrdí, že má sice zdravou chuť k jídlu, ale nepřejídá se tolik, aby vážila jako dospělá. Zoufale proto hledají lékaře, který by jim s obezitou dítěte pomohl. "Lékaři nemohou přijít na to, proč tolik tloustne a to nás děsí," řekl médiím otec.

Pang Ya se stejně starou kamarádkou

Příčinou tloustnutí u Pang Ya může být nějaká hormonální porucha. Není ale jediným dítětem v Číně, které trpí obezitou. Počet obézních v této zemi strmě roste.

Podle posledního průzkumu žije v Číně 60 milionů obézních lidí, přičemž jejich počet narostl dvojnásobně mezi lety 1992 až 2002.

Do Číny už se dostaly i americké řetězce rychlého občerstvení, před dvěma lety tu bylo postaveno první KFC.

Právě šíření západního způsobu života může podle odborníků za nárůst obezity v této zemi. S rychlým bohatnutím Číny navíc přibývá zdravotních problémů typických pro západní kultury, jako je vysoký krevní tlak nebo cukrovka. Podle expertů vláda tuto situaci podceňuje a je pravděpodobné, že počet obézních bude narůstat.