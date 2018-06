Cindy Crawfordová změnila image

Cindy Crawfordová se synem Presleyem Cindy Crawfordová se synem Presleyem

Cindy se ovšem na březnové módní přehlídce v Miláně přiznala, že džíny a triko nosí doma pravidelně, aby se nemusela strachovat, že se spolu se svými dětmi Kaiou a Presleyem zašpiní.Mezi hvězdami není jediná, u níž znalci módy zaregistrovali výrazné změny v oblečení. Vedle Cindy překvapily společenskou smetánku také Björk a Madonna.Björk se prý stále méně podobá skandální star, neboť se už ve společnosti objevila v klasickém černém kostýmu, v němž dosti výrazně nekorespondovala s všeobecným veselím, panujícím na večírku s hvězdným obsazením.Madonna zase překvapila stylizací do legendární špiónky Mata Hari. Na zkoušce svého představení Up For Grabs se objevila v světlém "břišním" kostýmu. V ruce měla malou kabelku a zlé jazyky tvrdí, že v ní měla miniaturní mikrofon. Všemi způsoby dávala najevo, že je mimořádně zaneprázdněna a nemá čas dávat rozhovory.