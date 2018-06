Cindy Crawfordová: Závidím své dceři nohy

Kaia Gerberová má ve čtrnácti letech za sebou focení pro několik časopisů, včetně prestižního Vogue. Podepsala smlouvu s modelingovou agenturou IMG a ozývají se hlasy, že je dokonce ještě krásnější než její slavná matka.

Ta prohlásila, že dceři nejvíc závidí její nohy. Na otázku magazínu FAB Life, zda by si je s dcerou hned vyměnila, Cindy Crawfordová odpověděla: „Vyměnila a opravdu jí závidím. To žertuji, ale vždy ji zlobím: Máš mé nohy z let minulých, Vrať mi je!“ říká Crawfordová.

Mindrák z dcery, která roste do krásy, ovšem nemá. „Je nádherné pro matku sledovat své děti vyrůstat a stávat se tím, čím jednou budou, a myslím, že díky tomu je pro mě snazší sledovat samu sebe, jak stárnu,“ dodala Crawfordová.

Původně modelka nechtěla, aby její dcera začínala kariéru příliš brzy a radila počkat až do šestnácti jako ona sama. Taky jí na prvních foceních zakazovala make-up. Teď je ale Kaie 14 let, zájem o ni stoupá a Crawfordová uznala, že své dceři už nemůže bránit. Líčit už se smí a v kariéře bude mít toho nejlepšího poradce. Její matka dobře ví, jak se stát slavnou a zároveň se tím nenechat zničit.

„Jsem slavná v dokonalé míře. Dost na to, abych dostala přednostní rezervaci na večeři, ale ne tak moc, aby mě otravovali lidé a novináři,“ říká Crawfordová.