Cindy Crawfordová se vrací k filmu

Cindy si poprvé okusila herecké řemeslo v roce 1995 ve filmu Fair Game. I přesto, že se jí fanoušci i kritikové vysmáli, nevěší Crawfordová hlavu. Věří, že čím víc rolí bude mít příležitost realizovat, tím dřív bude úspěšnou a hlavně dobrou herečkou. "Ráda bych viděla, jak začínaly velké hollywoodské hvězdy. Vrací se snad dneska někdo k jejich prvotinám, které jsou děsivé?" ptá se modelka.



"Fair Game nebyl nejlepší film, ovšem ani nejhorší, a já se za něj nestydím. Prostě to byl akční film, který se každému nemusí zákonitě líbit. The Simian Line by ale mohl být lepší. A teď si jen přeji, aby přišla nabídka na něco opravdu velkého a dobrého, v čem bych se konečně mohla ukázat v celé své kráse," dodává Cindy.

Ovšem velkolepého hereckého výkonu se od této krásky zřejmě nedočkáme ani v The Simian Line. Modelce však nechybí sebevědomí a případné nedostatky svádí už předem na velmi nízký rozpočet, kvůli němuž prý nemůže plně rozvinout svůj přirozený herecký talent.



"Kdo tomu věří, je asi blázen. Nicméně snímek by se mohl líbit aspoň těm, kteří Crawfordovou skutečně milují. Pokud se totiž zaměří na její postavu a nebudou vnímat ani její roli, ani děj, pak by mohli být spokojeni," nechal se slyšet jeden z kalifornských filmových kritiků.













Cindy Crawfordová se synem Cindy Crawfordová se synem Presleyem Cindy Crawfordová se synem Presleyem