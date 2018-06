Cindy Crawfordová: V mém věku už vidíte výsledky investic do sebe

„Výsledek vidíte až časem. Když se v 35 letech začnete starat o svoji pokožku, budete už vypadat stejně. Když jste v mém věku, vidíte výsledky investic do péče o sebe,“ řekla Crawfordová pro magazín Violet Grey.

„Tajemství je, že neexistuje žádné tajemství. Musíte dělat všechny ty známé věci: nekouřit, mít dostatek spánku, pít hodně vody, zjistit, co vám dělá radost,“ prohlásila modelka.

Ke svým kulatinám, které oslaví za dva roky, by chtěla vydat knížku.

„Myslela jsem, že napíšu knihu svých zkušenostech, dám dohromady fotografie, že by to mohl být zajímavý způsob, jak překročit padesátku. To bychom asi měli udělat na své narozeniny všichni. Podívat se zpátky, abychom prozkoumali naše životy. Když jste uprostřed něčeho, nemůžete to vidět tak jasně. Bude to pro mě skvělá cesta, ohlédnout se a přemýšlet,“ míní topmodelka, která největší slávu zažila před více než 25 lety po boku kolegyň jako Naomi Campbellová nebo Claudia Schifferová.

„Pamatujete si, jak si lidi v 90. letech mysleli, že velká mísa těstovin je nízkokalorické jídlo? To byly časy. Teď je to jako sníst zmrzlinový pohár,“ dodala.