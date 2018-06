Cindy Crawfordová oslaví padesátku a chystá se definitivně do důchodu

Kdysi nejlépe placená topmodelka, která si za rok vydělala až sedm milionů dolarů, ráda přenechá přehlídková mola a místo před fotoaparátem mladším kolegyním.



Na paty jí navíc šlape vlastní dcera Kaia (14), která má za sebou několik focení, a dokonce i syn Presley (16). Obě děti zdědily krásu po matce a modelingu se chtějí věnovat.

Cindy si myslí, že už má ty nejlepší roky za sebou, a pokud jí čeká nějaká práce před fotoaparátem, už si nebude říkat modelka, protože se za ni nepovažuje. „Jsem si jistá, že se před objektivy fotoaparátů ještě objevím, ale už ne jako modelka,“ sdělila Crawfordová v rozhovoru pro americký magazín United Airline ́s Rhapsody.

„Udělala jsem to, je to za mnou. Pracovala jsem se všemi těmi úžasnými fotografy a jsem za to ráda,“ pokračovala modelka, která si myslí, že dnes jsou žádané hlavně celebrity a „obyčejné“ modelky už nikoho nezajímají. Kdo za sebou nemá nějaký skandál nebo roli ve filmu, není tak zajímavý.



Cindy Crawfordová (90. léta)

Cindy popsala období modelingu a dospívání v autobiografické knize „Becoming“, kde se svěřila i se zkušeností se šikanou. Děti se jí posmívaly za pihu v obličeji. „Neustále mi říkaly, že mám na obličeji kousek čokolády a posmívaly se,“ svěřila se Cindy.

Ačkoli nebylo jednoduché snášet posměšky spolužáků, přesto na svou pihu byla hrdá a možná i díky ní se proslavila. Když ji v šestnácti letech objevil modelingový scout a nastartovala se tak její hvězdná kariéra, už se mohla posměškům jen zasmát a hodit je za hlavu. Na úspěšnou kariéru může být pyšná a za „důchod“ se nemusí vůbec stydět.

Crawfordová přiznala, že stárnutí není snadné: